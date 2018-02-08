Движение в Москве ограничат из-за велопарада

В департаменте транспорта Москвы сообщили НСН о перекрытии улиц 11 февраля в связи с проведением третьего велопарада в рамках Международного зимнего велоконгресса.

Международный зимний велоконгресс впервые открылся сегодня в столице России. Он проводится уже в шестой раз. Ранее этот форум проходил в городах Голландии, Канады, США и Финляндии. В Москву приехали представители администраций городов, транспортных министерств, лидеры ведущих мировых велоорганизаций из более чем 20 стран. На конгрессе обсуждаются возможности использования велосипедов в городах с холодным климатом, экономические аспекты развития велокультуры, развитие туристического потенциала регионов на этой основе.

В рамках конгресса в воскресенье, 11 февраля состоится третий зимний велопарад. В связи с этим на ряде улиц в центре столицы будет ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщили НСН в департаменте транспорта Москвы.

С 6:00 до 17:00 перекрытия будут организованы на 3-ей Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 на Фрунзенской набережной. С 11:15 до 12:55 будут поэтапно перекрыты Пречистенская, Кремлевская и Москворецкая набережные, Китайгородский проезд, а также Варварка и Москворецкая улица.

Транспортный комплекс столицы просит автомобилистов учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут. Сбор участников состоится в 11:00 на 3-й Фрунзенской улице. Старт велопарада — в 12:00. 11 февраля провоз велосипедов в пригородных электричках и общественном транспорте Москвы будет бесплатным весь день. В течении 2018 года в Москве состоятся ещё 3 велопарада. Они проводятся в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах.