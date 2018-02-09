Движение автомобилистов: Российские автошколы опустели из-за кризиса и цен на обучение

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Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН объяснил, с чем связано снижение интереса москвичей к обучению в автошколах.

В минувшем году москвичи стали получать водительские права гораздо реже, чем раньше. Об этом заявили в столичном управлении ГИБДД, подчеркнув, что количество жителей Москвы, впервые получивших права, снизилось почти на 15%. Там отметили, что в 2017-ом впервые их получили чуть более 70 с половиной тысяч человек, в то время как в 2016 году — почти 83 тысячи.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что снижение интереса жителей столицы к обучению в автошколах может быть обусловлено несколькими факторами:

«Здесь есть некоторые общие моменты, связанные с кризисом в стране. Люди стали меньше покупать автомобили, меньше их эксплуатировать. С другой стороны, ужесточились и требования, а также выросли цены на услуги автошкол – это второй фактор», - отметил собеседник НСН.

Отвечая на вопрос, выйдет ли эта сфера из кризиса в наступившем году, эксперт подчеркнул, что государство серьезно ограничивает права автомобилистов и явно не намерено в ближайшее время эту политику менять.

«Одним из следствий этого станет спад приобретения автомобилей и, естественно, уменьшение количества людей, которые хотят получать водительские удостоверения», - резюмировал эксперт.

Добавим, в столичном управлении ГИБДД вместе со снижением интереса к обучению в автошколах отметили и сокращение числа лишенных водительских прав москвичей.По сравнению с 2016-ым в прошлом году их стало на почти на 25% меньше.