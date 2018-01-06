Друзь: Запрет курения на собственном балконе – популизм и полный бред

РИА Новости

Магистр игры «Что? Где? Когда?» в эфире НСН раскритиковал запрет курения на балконе собственной квартиры и другие ограничения для курильщиков.

Запрет курения на балконах собственных квартир, о котором много говорили в минувшем году, это «дешевый популизм и полный бред». Такое мнение высказал в эфире НСН сопредседатель Общероссийского движения «За права курильщиков», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

Пока что использование собственного балкона под курилку законодательно не запрещено, но соседи могут взыскать с курильщика компенсацию за причиненный здоровью вред через суд. И такие прецеденты уже есть.

«Особенно запреты актуальны для балконов, выходящих на автомагистрали. Там сумасшедший выхлоп от машин, который не всегда соответствует оптимальному качеству, но почему-то вред видят только от курения», - иронизирует Александр Друзь.

Он полагает, что прецедент, созданный Верховным судом относительно запрета курения на собственном балконе, это рекламный или пиаровский ход.

«Но тут может быть всякое, потому что курильщиков не считают за людей, им не помогают и стараются всячески извести доступными и недоступными способами, вплоть до дискриминационных мер и разжигания розни по групповому признаку», - заявил собеседник агентства.

Друзь отметил, что практически в любой европейской стране в аэропортах устроены курилки. Потому что «там люди понимают: если человеку запретить курить он все равно где-то в укромном месте закурит, что будет гораздо хуже для некурящего, который случайно может оказаться рядом.

«А еще мне очень понравился подход в США. К примеру, в аэропорту Сан-Франциско, где круглый год более-менее тепло, можно курить на улице в отведенных местах. А вот в аэропорту Солт-Лейк-Сити оборудована курилка внутри здания, потому что там зимой весьма холодно. В Европе есть специальные рестораны для курильщиков, а у нас с этим пока плохо, потому что открыть ресторан, где будут все посетители только курящие, у нас невозможно», - заключил Александр Друзь.

В середине декабря 2017 года Верховный суд РФ рассмотрел иск жителя Новосибирска против курящего соседа. Суд встал на сторону истца, несмотря на тот факт, что дымил сосед на балконе своей квартиры.

А вот кабмин РФ не поддержал предложение сенаторов запретить курение на открытом воздухе менее чем в десяти метрах от входа в подъезды жилых домов. В правительстве посчитали, что предлагаемое сенаторами расстояние не обосновано.