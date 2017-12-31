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Общество

Друзь пожелал россиянам играть дольше и выигрывать чаще

31 Декабря 2017 в 22:00
Друзь пожелал россиянам играть дольше и выигрывать чаще
Магистр игры «Что? Где? Когда?» поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в эфире НСН пожелал россиянам мира и спокойствия в новом году.

«Уважаемые радиослушатели, я поздравляю вас Новым годом. Желаю вам и вашим близким мира и спокойствия. И, поскольку вся наша жизнь игра, играйте дольше и выигрывайте чаще», пожелал Друзь.

Ранее, Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович поздравил слушателей и читателей НСН с Новым годом, а также пожелал им хороших новостей.

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