Друзь пожелал россиянам играть дольше и выигрывать чаще

Магистр игры «Что? Где? Когда?» поздравил слушателей НСН с Новым годом.

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в эфире НСН пожелал россиянам мира и спокойствия в новом году.



«Уважаемые радиослушатели, я поздравляю вас Новым годом. Желаю вам и вашим близким мира и спокойствия. И, поскольку вся наша жизнь игра, играйте дольше и выигрывайте чаще», пожелал Друзь.

Ранее, Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович поздравил слушателей и читателей НСН с Новым годом, а также пожелал им хороших новостей.