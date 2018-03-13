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Общество

Друзь обрадовался новым курилкам в Шереметьево

13 Марта 2018 в 12:04
Друзь обрадовался новым курилкам в Шереметьево

Магистр игры «Что? Где? Когда?» заявил НСН, что ликвидация курилок не привела к снижению числа курильщиков, а только к более частым нарушениям закона.

Московский аэропорт Шереметьево планирует установить на привокзальных площадях пассажирских терминалов семь павильонов для курения. Они будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание, сообщает ТАСС.

В эфире НСН сопредседатель Общероссийского движения «За права курильщиков», магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь одобрил эту инициативу (слушайте аудио).

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«Я положительно отношусь к этому факту и отрицательно отношусь к тому, что убрали курилки. Люди все равно курят в неположенных местах, нарушая закон, поэтому это было неправильное решение. Но будет ли установка этих павильонов шагом назад? Посмотрим», — сказал Друзь.

По словам представителя аэропорта Шереметьево, эти меры нацелены на создание комфортных условий для курящих пассажиров, а также на дополнительную защиту некурящих.

Напомним, антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года.

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