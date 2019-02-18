Долетит ли Superjet до Словакии? Другие страны не принимают

Не вполне оптимистичные новости пришли этим днем о двух моделях самолетов российского производства, перспективы которых так высоко оценивались всеми причастными к их созданию.

МС-21 будет запущен в серию позже запланированного, в конце 2020 года, - сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов. Ранее планировалось выпустить первые самолета такого типа уже в этом году. Причиной такого развития событий стали американские санкции. По словам Чемезова, «в связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы». Глава Ростеха отметил, что уже есть и российские партнеры, и необходимые разработки. О прекращении поставок композитных материалов для крыла МС-21 из-за санкций в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха «Коммерсант» писал еще в январе. Теперь импортозамещение поневоле займет по меньшей мере год.

Не все ладно и с давно пошедшим в серию самолетом «Сухой Суперджет». Единственная в Европе компания, которая эксплуатировали эти машины, вернула их лизингодателю. По сообщению «Ведомостей», контракт на поставку ирландской компании CityJet самолетов «Сухой Суперджет-100» был подписан в конце 2015 года. Однако впоследствии авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась от их использования, объяснив это нехваткой запчастей и, как следствие, долгим простоем.

«Хорошую мину» хотел было сделать в этой ситуации глава Минпромторга Денис Мантуров: проблема, по его словам, заключалась в том, что CityJet не смогла избрать «качественную бизнес-модель с использованием SSJ-100», и дело вовсе не в качестве самолетов или их обслуживания. Но CityJet поспешила расставить все точки над «i»: «CityJet является лидирующим в Европе провайдером долгосрочных лизинговых услуг, и мы не пересматриваем своей бизнес-модели», - заявил агентству ТАСС глава пресс-службы ирландской компании.

Простой самолета, а также слишком низкое расположение двигателей – в этом причины отказа ирландцев от «Суперджета», - заявил НСН бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, вынужденный простой – финансовая удавка для любой авиакомпании. Кроме того, «SSJ100 имеет самое низкое расположение двигателей из всех самолетов такого класса в мире. Низкое расположение двигателей затягивает воздушным потоком, все, что лежит на полосе, от чего повреждается двигатель», - указал собеседник НСН.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, уже достигнута предварительная договоренность со словенской компанией Adria Airways о передаче ей этих самолетов, возвращенных ирландцами. Возьмут ли?

Всеволод Нерознак