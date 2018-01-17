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Общество

Для профилактики неврозов психологи советуют ходить в солярий

17 Января 2018 в 11:46
Для профилактики неврозов психологи советуют ходить в солярий
Фото: missbagira.ru

Ряд рекомендаций для россиян в зимний период, когда ощущается дефицит солнечного света, предлагают психологи. Так, по мнению специалистов, яркий свет ламп, прогулки на свежем воздухе и солярий, если позволяет состояние здоровья, помогают компенсировать недостаток солнца, сообщает РИА Новости. Плюс к этому эксперты советуют принимать зимой больше витаминов.

Недостаток солнечного света, зачастую, провоцирует нарушение биоритмов, вызывает неврозы, сонливость и ухудшение настроения, сообщает «Свободная Пресса».

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