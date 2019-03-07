Директор московской школы подтвердил, что держал пистолет и деньги в сейфе на работе

Уволенный директор столичной школы заявил в эфире НСН, что хранить в школьном сейфе пистолет и личные деньги не запрещено.

В кабинете бывшего директора московской школы 1290 Сергея Красикова обнаружены пистолет и около 1,7 миллиона рублей. Он возглавлял учебное заведение в столичном районе Измайлово в течение 25 лет и был уволен накануне. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что пистолет, найденный в кабинете экс-директора, травматический. Уточняется что оружие зарегистрировано на Красикова, но разрешение на него просрочено.

Бывший директор школы 1290 Сергей Красиков в эфире НСН подтвердил, что в школьном сейфе хранились его деньги и пистолет, но опроверг информацию о просроченном разрешении на оружие. В доказательство он выслал в редакцию НСН фотографию документов.





«То, что разрешение было просрочено – это брехня. Разрешение все еще в силе. Оружие должно храниться в сейфе. У меня дома сейфа нет. Я с ним никуда не ходил, не применял. Оружие не заряжено, патроны отдельно. Я не помню, когда его приобрел. Пять или шесть лет назад. Он у меня зарегистрирован, есть разрешение. Деньги тоже лежали в сейфе, я в свое время продал квартиру, а другую не купил. Но разве это нарушение? Это же была не взятка какая-то. Я могу представить все документы», - добавил он.

Тем не менее, согласно закону, травматическое и охотничье оружие следует хранить в сейфе, но строго по месту жительства или в местах пребывания его владельца.

Собеседник НСН рассказал также, что его увольнение явился результатом планомерной борьбы с руководством.

«Мне три раза говорили написать увольнение по собственному желанию, я все время отказывался. Я требовал весомые основания, но все время мне несли ахинею. 5 марта это случилось в очередной раз. Мы вас по статье уволим, сказали мне. Я сказал, что пусть увольняют. В итоге меня уволили по статье 278 ч. 2, когда руководитель может уволить директора без объяснения причин. Инициатор моего увольнения - бывший секретарь-референт, ставший куратором Департамента образования и науки города Москвы. Она сейчас планомерно и методично убирает всех директоров в Восточном округе, тех, кто знает, что она из себя представляет. Только в последние несколько месяцев порядка 4-5 директоров были уволены», - добавил он.

В сети отзывы о Сергее Красикове диаметрально противоположны. Некоторые рассказывают, что директор якобы ежегодно требовал с родителей так называемые «добровольные» взносы в школьный фонд. В случае отказа успеваемость их детей начинала резко падать. Другие назвали смену власти в школе рейдерским захватом и требуют разобраться в ситуации.