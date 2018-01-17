Директор «Левада-центра»: ЗОЖ россиянам не по карману

Эксперты в эфире НСН раскритиковали новую стратегию Минздрава по формированию здорового образа жизни.

В новой стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни на период до 2025 года осталось разделение продуктов питания на «вредные» и «полезные». Как пишет «Коммерсант», ранее ведомство планировало избавиться от этого разделения. Предполагается, что документ будет согласован до конца этой недели.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков в эфире НСН заявил, что для значительной части населения такое разделение не имеет смысла, потому что денег на «полезные» продукты нет.

«Среднюю зарплату у нас получает менее 30% работающих. А есть еще неработающие. Не все жены работают, есть старики на содержании. Некоторые даже имеют наглость кого-то там рожать! И при этом они еще хотят есть здоровые продукты? Ну откуда их взять-то? Мы же ввели контрсанкции, поэтому страшно подорожали овощи, фрукты…А огурчики по 200 рублей! По четыре доллара! А помидорчики – по 300 рублей, по шесть долларов! Подорожали самые полезные продукты. Если мясо можно привезти из Аргентины в замороженном виде, яблоки замораживать нельзя! Пока будут санкции и контрсанкции, здорового питания не будет. Соответственно, мы будем платить за это налог кровью – а именно недожитием и заболеваемостью наших граждан», - подчеркнул социолог в эфире НСН.

В свою очередь, директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире НСН добавил, что российские научные круги сами не понимают какие продукты называть вредными, а какие полезными.

«У нас зачастую научные круги на уровне НИИ и профессоров спорят о вреде или полезности того или иного продукта. Потому что даже орехи подпадают под категорию жирных продуктов. А все соления и варения проходят либо по параметру увеличенного содержания сахаров, либо соли, либо жира. Некоторые продукты под несколько категорий подпадают. Хотя растительное масло понятно, что жирное. Мы для того его и покупаем, чтобы можно было пожарить. Поэтому деловое сообщество не поддерживает эту идею дополнительного клейма «вредный» или «полезный» продукт», - рассказал он.

Отметим, что в Минздраве настаивают, что стратегия пока находится в стадии проработки и оптимальные формулировки еще не найдены.