Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Общество

Диденко: Пусть каждый россиянин в 2018 году посадит дерево

31 Декабря 2017 в 11:00
Диденко: Пусть каждый россиянин в 2018 году посадит дерево
Режиссер в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.

Режиссер Максим Диденко в эфире НСН пожелал россиянам, чтобы все несправедливости в 2018 году рассеялись, как дым.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы все неприятные, тягостные события, которые произошли с нами в прошлом году, все несправедливости и фантасмагории, которые с нами происходили, рассеялись, как дым. И в будущем году, который правительством РФ объявлен годом театра, желаю, чтобы мы могли гордиться своей страной, правительством, друг другом, работой, семьей домом. Желаю каждому россиянину посадить дерево, представляете, сколько тогда будет деревьев? Мне кажется, что будет очень здорово. Желаю, чтобы мы жили, как люди и радовались этому», - пожелал Диденко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких, так как считает этот праздник семейным.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.