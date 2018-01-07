Детский омбудсмен рассказала о главном условии создания «православных» приютов

РИА Новости

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова в эфире НСН рассказал, при каких условиях организация приютов при РПЦ пойдет во благо.

Идея патриарха Кирилла по воспитанию церковью детей, о которых не в состоянии позаботиться их матери, может стать альтернативой детским домам при «грамотном подходе». Такое мнение высказала в эфире НСН уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Омбудсмен заверила, что государство поддержит любую инициативу, направленную на сохранение жизни малыша и поддержание мамы в тяжелой ситуации. Однако вопрос должен быть рассмотрен и детально проработан во всех аспектах.

«Любая инициатива хорошая, ели она направлена на сохранение жизни. Такие инициативы мы поддерживаем. Если РПЦ предложит альтернативу приютам, почему нет? Все, что касается защиты жизни ребенка, мы будет приветствовать. Но любое предложение требует большой проработки с разных точек зрения – законодательной, юридической, документальной. И в этой инициативе тоже очень много нюансов и подводных камней», - заявила собеседница агентства.

Мишонова призналась, что пока не совсем понимает, где будут находиться отданные на воспитание РПЦ дети.

«Я могут привести пример. У нас в Подмосковье был православный приют. С одной стороны, священник сделал хорошее дело. С другой, мы столкнулись с тем, что дети все время находились в приюте. То есть устройством детей в семьи там не занимались. Там были хорошие, здоровые детки, чьи мамы отбывали срок в колониях. Мы вошли в контакт со священником, чтобы получить возможность договариваться с мамами и юридически решать вопрос об устройстве деток в опекунские семьи. Приют, пусть даже православный, это тоже не семья. Для нас семья в приоритете», - подчеркнула детский омбудсмен.

Она отметила, что дети, родители которых не лишены прав, могут быть определены в приемные семьи, и это будет намного лучше, чем расти в приюте «с хорошим питанием и содержанием».

«Если усилия РПЦ будут направлены и на это тоже – мы только ЗА», - добавила Ксения Мишонова.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения центра гуманитарной помощи для женщин в кризисной ситуации, заявил, что РПЦ могла бы заняться воспитанием детей, мамы которых согласились не делать аборт, но сами не в состоянии позаботиться о малыше. Предстоятель РПЦ отметил, что такие женщины не будут лишены родительских прав и смогут в любой момент «прийти и забрать ребенка».