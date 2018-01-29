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Общество

Детский хор из Подмосковья победил на конкурсе в Японии

29 Января 2018 в 14:30
Детский хор из Подмосковья победил на конкурсе в Японии
Фото: trud-ost.ru

На международном конкурсе в японском городе Кобе победил детский хор «Алые паруса» из Красногорска. Юные артисты завоевали золотой диплом.

В категории «Музыка силы и духа» за победу соревновался 21 ход из восьми стран мира, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

После победы «Алые паруса» выступят в посольстве России в Токио и в городе Тиба на встрече с мэром населенного пункта и японскими хорами.

Детский хор из Красногорска неоднократно становился лауреатом различных конкурсов, пишет Regnum. Ранее коллектив получил две премии «Гран-при наций» на III Европейских хоровых играх. В 2016 году хор стал обладателем золотой медали IX Всемирных хоровых играх.

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