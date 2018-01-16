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Общество

Дети старше 10 лет уже в 2018 году смогут путешествовать в поездах без родителей

16 Января 2018 в 07:11

Дети старше десяти лет уже в нынешнем году смогут самостоятельно путешествовать в поездах без родителей. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Как сообщили в «Федеральной пассажирской компании», сейчас прорабатываются все детали, чтобы сделать поездку максимально безопасной. По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. 

Напомним, подростки могут путешествовать без сопровождения взрослых на самолетах, железнодорожный транспорт пока в этом вопросе отстает. 

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