Дерев против Арашуковых

Один из важнейших свидетелей по делу сенатора вышел на свободу.

Один из важнейших свидетелей по делу сенатора Арашукова и его отца вышел на свободу. Предшественник Рауфа Арашукова на посту сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев освобожден из-под стражи решением Мосгорсуда. Как заявил его адвокат, «у Дерева истек максимальный срок содержания под стражей - 12 месяцев. Свыше этого срока человек остается под стражей только в исключительном случае. Защите удалось убедить суд, что таких исключительных обстоятельств следствием не представлено», - сказал защитник.



Вячеслав Дерев считает свое уголовное преследование местью за показания, данные против отца и сына Арашуковых. В 2012 году, будучи сенатором, он дал интервью «Российской газете», в котором назвал Рауля и Рауфа Арашуковых причастными к ряду убийств в республике. Уголовное дело против Дерева было возбуждено через десять дней после выхода интервью, - напомнил его адвокат. По его словам, которые приводит «Интерфакс», летом 2018 года он также дал изобличающие Арашуковых показания, на основании которых их и задержали уже в январе этого года. Самый молодой российский сенатор Рауф Арашуков был задержан прямо в зале пленарных заседаний Совфеда, ему были предъявлены обвинения в причастности к двум убийствам в 2010 году. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков, которому инкриминируют создание организованной преступной группы и хищение газа у компании «Газпром» на 30 с лишним миллиардов рублей.

Вячеслава Дерева, который первым публично обвинил Арашуковых в причастности к особо тяжким преступлениям, обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие сочло, что тогдашний сенатор путем незаконного возмещения НДС похитил из федерального бюджета более 110 миллионов рублей. Дело в отношении Дерева расследовалось более пяти лет и, по утверждению СКР, никакой связи между ним и делом Арашукова нет. В этой связи возникают некоторые закономерные вопросы, первый из которых, кстати, созвучен с тем, на что обращал внимание президент в недавнем послании. Целый год по статье, связанной с предпринимательской деятельностью, в СИЗО отсидел глубоко немолодой человек (В.Дереву – почти 70), а следствие просило суд еще продлить срок его содержания под стражей, даже сверх отведенного законом. Пяти лет, что, по заявлению СК, велось следствие, оказалось мало? И если на расследование хищений на 110 миллионов рублей требуется пятилетка, то сколько потребуют «арашуковские» 30 миллиардов? Небезынтересно также, какое количество друзей Арашуковых и просто зависимых от них лиц, некоторые из которых обещали отомстить за посадку своих покровителей, остается в правоохранительных органах и силовых структурах? И не окажется ли, что в таких обстоятельствах Вячеславу Дереву было бы безопаснее оставаться в СИЗО?