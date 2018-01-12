Депутаты и дальнобойщики разошлись во мнении о качестве российских дорог

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В эфире НСН Евгений Москвичев и Валерий Войтко поделились наблюдениями о состоянии дорог в РФ после заявлений Минтранса.

Миф о плохих дорогах в России удалось развеять по итогам 2017 года. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов. По словам главы ведомства, почти 80 процентов федеральных дорог соответствуют нормативам, установленным правительством.



Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в эфире НСН выразил мнение, что за последние несколько лет качество дорог действительно улучшилось, особенно в весенне-летний период.

«Грешить против истины не буду. Последние 3-5 лет на основных направлениях грузопотоков, федеральных трассам действительно изменения в лучшую сторону заметны. Что есть, то есть. Как только пошло достаточное финансирование, как я понимаю, как только из бюджета стали выделяться деньги на дороги, во всяком случае, в весенне-летний период (состояние дорог – прим. НСН) вполне удовлетворительное», - отметил эксперт.

В то же время, по словам Войтко, в зимнее время проблемы на трассах возникают регулярно. «Зимой есть ряд моментов – заносы, снег, гололед. Но качество дорожного покрытия стало лучше», - считает он.

Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев с таким утверждением не согласен. По мнению депутата, над качеством федеральных дорог в России еще нужно поработать. «Считаю, что с федеральными дорогами еще надо работать и развивать дальше», - отметил Москвичев в эфире НСН.

В прошлом году на финансирование проектов Росавтодора из бюджета было выделено 535 млрд руб. Федеральная дорожная сеть в России составляет более 50,1 тыс. километров, сообщает РБК. Общая протяженность автомобильных дорог в России – свыше 1,5 млн километров