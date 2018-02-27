Депутату Слуцкому слава Харви Вайнштейна не нужна

Главу международного комитета Госдумы обвинили в домогательствах к журналистскам.

Докатилось… Обвинения в сексуальных домогательствах теперь гремят и в России, причем, на высшем законодательном уровне. В харассменте обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Во время телеэфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским (а Слуцкий входит в его фракцию) парламентский корреспондент одного из каналов заявила, что Слуцкий «пристает к девушкам-журналисткам», сославшись на анонимных коллег. Провокационными назвал эти обвинения вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По его словам, ЛДПР обратится в правоохранительные органы, а, кроме того, поставит вопрос о лишении думской аккредитации представителей телеканала, на котором работает озвучившая обвинения журналистка. Сам Слуцкий написал в соцсетях, что намерен в ближайшее время встретиться со всеми представительницами журналистского пула Госдумы, чтобы лично убедиться, что никто из них не принимал участие в кампании против него.

В Кремле обвинения в домогательствах в адрес депутата особого внимания не привлекли. На вопрос, следят ли там за ситуацией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил лаконично: «Нет, не следят».

Но круги по воде от брошенного в Леонида Слуцкого камня было уже не остановить. Зампредседателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина уже заявила, что готовит поправки в законодательство, предусматривающие ответственность за сексуальные домогательства. Прямой, как выстрел, была реакция на ее инициативу депутата Виталия Милонова. Вот что он заявил НСН:

«Наш закон защищает, безусловно, честь и достоинство женщин от любых поползновений, и этого достаточно. А если мы будем плясать под сатанинскую дудку новых тенденций, то, я хочу сказать, что сегодня вы говорите об этом, значит, что завтра авторами всех этих поправок окажутся вонючие лесбиянки».

И тут же Милонов получил отповедь от депутата Александра Карелина: трехкратный олимпийский чемпион в эфире НСН напомнил Милонову о таких понятиях, как этика и мораль.

«Манера изложения тем более для тех, кто обременен очень высоким званием депутата Госдумы, во-первых абсолютно неуместна. И не надо все на закон перекладывать. Отсутствие моральных качеств или пренебрежение таковыми не значит, что нужно закон менять очень быстро. А проверки, конечно, будут. У нас и комиссия действует по депутатской этике. Высокие требования и пост предполагают более пристальное внимание», — сказал Милонов.

Поддержала инициативу Оксаны Пушкиной лидер движения «За права женщин России», адвокат Людмила Айвар. Вместе с тем, в интервью НСН юрист сочла ее малореализуемой.

«Инициатива очень хорошая, но к ней нужно серьезно подойти, потому что она может привести к очень серьезным последствиям. Например, конкуренция на работе: два лица конкурируют за высокую государственную должность, и один другого легко подставит в такой ситуации, подобрав какую-нибудь жертву сексуального домогательства. И другая ситуация: жертва сексуального домогательства, которую достали все уже со своими приставаниями, не может обратиться в полицию, потому что нет способов правовой защиты. Вопрос в том, что вся эта квалификация, она на грани. Оценить что это, сексуальные домогательства или ухаживания, достаточно сложно. Противники этой законодательной инициативы, естественно, будут говорить о том, что нет грани, которая бы разделяла сексуальные домогательства и ухаживания. Я думаю, что вряд ли его примут депутаты Государственной Думы, потому что мужское большинство вряд ли проголосует за этот законопроект», — заключила адвокат.

Получит инициатива о наказании за домогательства документальное оформление или нет, но в России в обозримом будущем обвинения в харассменте вряд ли смогут принять такой масштаб гонений, как в случае с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Ему демонстрация приязни к нескольким десяткам представительниц прекрасного пола стоила всего: семьи, карьеры, наград…