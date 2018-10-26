Депутатский совет вообще забыть о пенсиях

Профсоюзы Италии бастуют и требуют снизить пенсионный возраст до 60 лет, что разрушает миф о стремлении европейцев работать до глубокой старости.

К транспортному коллапсу по всей Италии едва не привела всеобщая забастовка, в которой приняли участие сразу несколько крупных профсоюзов. С вечера 25 октября бастуют работники трех железнодорожных компаний. В ночь на пятницу к ним присоединились работники авиационного транспорта. Бастуют работники метрополитена в Милане. К транспортникам присоединились учителя, врачи и ряд работников телевидения. Участники забастовки настаивают на повышении зарплат и пенсий и сокращении рабочего дня, а также на том, чтобы снизить пенсионный возраст до 60 лет или обеспечить выход на пенсию после 35 лет стажа. Это – к вопросу о мировой тенденции увеличения пенсионного возраста и о том, что все европейцы этим довольны, о чем не устают рассказывать авторы российской пенсионной реформы и их сторонники из числа проголосовавших за нее депутатов Госдумы.

Один из таковых, первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков и вовсе посоветовал согражданам самим позаботиться о своих пенсиях. По его словам, которые приводит «Лента.ру», он строит свою жизнь так, чтобы самостоятельно заработать себе на старость, и советует так поступать каждому. «На Бога надейся, а сам не плошай», - добавил он в обоснование своего совета.

Это заявление пополнило череду циничных высказываний представителей власти, сделанных на текущей неделе. К примеру, начальник ранее упомянутого оратора, глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров озвучил идею штрафовать самозанятых за неуплату налогов на весь доход, который они укрыли от налогообложения. Угроза, между прочим, касается порядка тридцати миллионов человек, по его же прикидкам. А глава Минтруда Максим Топилин, заявивший о «беспрецедентном» росте зарплат россиян в условиях падения реальных доходов населения в течение нескольких лет подряд, еще и удивился негативной реакции на его слова: «хорошие новости надо уметь оценивать позитивно», - сказал он.

В двух словах напомним, чему радоваться. Скачку цен на моторное топливо (26,1% с начала года, данные Росстата). Производному от него росту цен на любые товары в связи с удорожанием транспортной составляющей. Увеличению тарифов на услуги ЖКХ – в следующем году они вырастут дважды в связи с увеличением НДС на 2%. Росту цен почти всех товаров из-за того же увеличения НДС. Что из этого, далеко не полного, перечня должно вызвать особую радость подведомственного населения? Кроме, разумеется, всероссийского ликования в связи с пенсионной реформой.

Всеволод Нерознак