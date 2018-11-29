«Депутат — творческая личность». В Госдуме объяснили «региональную работу» Лебедева в Майами

ФОТО: pxhere.com

Олег Нилов рассказал НСН, в каком случае будет поднят вопрос об этической стороне отдыха депутата за границей во время региональной недели.

Фоторепортаж живописных видов Майами, выложенный в Facebook вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым в региональную депутатскую неделю, привлёк внимание общественности. Так, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов напомнил коллеге в комментариях, что Майами находится далеко от его региона в России, а здесь, на Родине, от него и его отца Владимира Жириновского было бы гораздо больше пользы.

НСН обратилась к первому заместителю председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олегу Нилову и узнала, в каких случаях подобный отдых за пределами страны может сойти парламентарию с рук.

«Есть одна теоретическая возможность выйти из этой ситуации: либо болезнь и лечение где-то там в Крыму целебным воздухом или ещё дальше. Либо может быть такое объяснение: депутат — творческая личность, и он находится на работе всегда, творя законопроекты. Может сказать — я писал законы, и это тоже может быть предъявлено как объяснение. Творческим людям же нужно вдохновение, а где оно на кого находит? Поэтому здесь даже не комитет по регламенту и контролю должен решать, а комитет по этике», — переадресовал вопрос Нилов.

Более того, в практике нижней палаты парламента ещё не было подобных прецедентов, заметил депутат. Поэтому обсуждаться поведение Лебедева будет только в том случае, если вопрос поднимет кто-то из коллег.

«Жёсткой материальной ответственности за это, к сожалению, как за пропуск заседаний, пока нет. Депутат в региональную неделю должен проводить приёмы граждан в своих регионах, в то же время есть другие мероприятия, и он вправе самостоятельно загружать себя. Регламента по отчёту — где был, что делал, с кем встречался — нет, а значит, и наказания нет. Но если есть информация, что депутат вообще не был в своём регионе, то здесь может быть поставлен вопрос о прогулах. Но в практике такого я не припомню. Хотя по духу, не по букве нашего регламента, такой вопрос может быть поставлен. Если Неверов его формализует, будем рассматривать», — заверил Олег Нилов.

Добавим, что под постом с фотографиями Лебедев ответил на замечание Неверова: «Майами как избирательный округ прикреплён к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать», — отшутился парламентарий. Позже весь пост в соцсети был удалён. Как сообщает «Коммерсант», сам депутат на просьбу прокомментировать инцидент заявил, что это частная переписка двух людей, не имеющая никакого отношения к СМИ, и отказался давать разъяснения.