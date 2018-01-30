Депутат: Суд отверг показания экспертов о невиновности врача Мисюриной

Федот Тумусов в эфире НСН объяснил, что считает общественный конфликт вокруг вердикта Мисюриной показателем серьезных проблем в российском обществе.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец потребовала определить виновного в деле врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года в связи со смертью пациента. По ее мнению, «не может страдать невиновный человек». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее в Следственном комитете заявили, что обсуждение приговора Мисюриной «нарушает этику и подрывает веру людей в медицину».

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает общественный конфликт вокруг вердикта Мисюриной показателем серьезных проблем в российском обществе.

«Эта ситуация стала лакмусовой бумажкой для двух очень больших проблем в нашей стране. Первое – это состояние правоохранительной и особенно судебной системы. И второе – это, конечно, состояние здравоохранения. Сегодня у нас направление следственных органов, прокуратуры, суда – засудить человека. Об этом говорит статистика. Сейчас в судах только два процента оправдательных приговоров. Даже в 1937 году – 20% дел оправдывали! Всеми правдами-неправдами следователи, прокуроры, судебная система – лишь бы засудить человека. Эту систему надо менять. Правоохранительные органы должны защищать человека, защищать гражданина! Обеспечивать его безопасность. И, конечно, справедливость. Если вина человека доказана, он должен понести наказание. А если не доказана - оправдан! Почему появились сомнения в этом приговоре? Там участвовало множество авторитетных экспертов, в том числе академиков РАН, которые говорили, что врачебной ошибки нет. Но эти доводы суд отверг и на основании других заключений вынес такой приговор. Поэтому появилось такое недовольство», - отметил он в эфире НСН.

При этом парламентарий признает, что система российского здравоохранения находится в глубочайшем кризисе.

«Об этом говорит очень низкий, как показывают соцопросы, уровень доверия нашим врачам, медицинским работникам. На самом деле, у нас очень хорошие медработники, но они оказались крайними в той реформе, которая проводится у нас в стране, так называемая оптимизация. И этом случае пересеклись два этих обстоятельства. И в нем нужно разобраться до конца, довести правовым путем до справедливого решения», - подчеркнул он.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал правовую поддержу Елене Мисюриной при обжаловании приговора суда. Она была приговорена к двум годам колонии за врачебную ошибку при проведении биопсии онкологическому больному, который позднее скончался.