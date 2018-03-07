Депутат: Российской науке в сфере энергетики не хватает финансирования

Председатель комитета Госдумы по энергетике в эфире НСН заявил, что наука и НИОКРы в России получают «недостаточное финансирование».

Одной из главных внешнеполитических угроз для российской энергобезопасности признана дискриминационная политика со стороны США и их союзников. Эта проблема обозначена в рамках проекта новой Доктрины энергобезопасности страны. В документе отмечается, что на этой сфере негативно сказывается введение санкций на доступ нефтегазовых компаний к современному оборудованию и технологиям. В то же время в Минэнерго заявили о достижении «критического уровня отставания в сфере науки и технологий», сообщают «Ведомости».

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в эфире НСН заявил, что наука и НИОКРы в России получают «недостаточное финансирование». По его словам, целевые показатели по инвестициям этих направлений ни разу не достигались (слушайте аудио).

«Если вы возьмёте программу на развитие энергетики, там есть целевые показатели, на каком уровне должны быть вложения в НИОКРы, прикладную науку. Те целевые показатели, которые ставились, ни разу не достигались», - отметил эксперт.

Как подчеркнул Павел Завальный, даже по финансированию науки Россия сильно отстаёт от Запада.

«Сейчас объём финансирования увеличивается, но если сравнить с теми же западными компаниями, на которые мы равняемся, то мы явно отстаём», - заключил в эфире НСН Завальный.

Стоит отметить, что ещё одной угрозой для энергобезопасности России признаны «зелёные технологии». Именно это приводит к снижению потребления ископаемого топлива РФ, сообщают argumenti.ru . Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о боязни США честно конкурировать с Россией в газовой сфере, сообщает «Газета.ру» .