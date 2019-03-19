Депутат поддержал продажу алкоголя на АЗС ради цен на бензин

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Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал абсурдным запрет на реализацию

алкоголя на автозаправках.

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил журналистам во вторник, что возврат продаж слабоалкогольных напитков на АЗС позволит сгладить скачки цен на бензин. По его словам, сейчас рядом с большинством заправок продают некачественный алкоголь, а такая мера позволит систематизировать продажи.

Глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН выступил за продажу алкоголя на заправках. Он отметил, что возврат спиртосодержащей продукции принесет прибыль АЗС и положительно повлияет на стоимость бензина.

«АЗС даже на продаже кофе получают миллиарды рублей прибыли. Поэтому, если у компании есть возможность получить прибыль и это стабилизирует цену на топливо, то это предложение нужно поддержать. Продажа алкоголя не означает, что человек будет пить его за рулем. Если я еду домой и мне удобнее купить на заправке, почему мне не могут предоставить такую услугу? Доводы, что человек за рулем увидит алкоголь и напьется – это абсолютная глупость. Свинья грязь везде найдет, если водитель хочет выпить, он остановится у палатки, поедет в гастроном и в любом случае купит, если у него такая цель. Если следовать логике противников продажи алкоголя на заправках, то надо ввести сухой закон. Зачем доводить до абсурда этот вопрос? Подавляющее число водителей – нормальные люди», - сказал Лысаков.

Депутат отметил, что возобновление продаж алкоголя на автозаправках поможет водителям сэкономить время.

«Это ограничение создавало только проблемы. Почему я должен идти за бутылкой коньяка в огромный магазин, где надо потерять время в очереди. Если АЗС принадлежит крупной компании, то, конечно, они контрафактом торговать не будут, у водителя есть гарантии, что он покупает качественный продукт и экономит огромное количество времени. Почему бы не сделать так, чтобы водителю было удобно», - посетовал Лысаков.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ноябре заявлял, что министерство рассчитывает на возобновление продаж алкоголя на автозаправочных станциях в первой половине 2019 года.