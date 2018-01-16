Депутат: Почти миллион водителей в РФ ездит без полиса ОСАГО

Сергей Вострецов рассказал в эфире НСН, почему штраф за отсутствие страхового полиса нужно увеличить до пяти тысяч рублей.

Увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО с 800 до 5 тысяч рублей предложил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его мнению, это станет реальным стимулом к приобретению полиса, сообщает RT .

В эфире НСН депутат объяснил, почему многие российские автомобилисты игнорируют покупку полиса ОСАГО.

«Без полиса в России ездит почти миллион водителей. Каждый пятидесятый - ездит без полиса! Средняя стоимость полиса составляет шесть-восемь тысяч. Поэтому пять тысяч – это адекватная цена, которая подтолкнет водителя этот полис покупать. Нарушить за год можно раз 20, а учитывая, что сотрудников [ГИБДД] становится меньше, то решить эту проблему становится все сложнее», - рассказал Вострецов.

Парламентарий также напомнил , что отсутствие страхового полиса вызывает множество осложнений в случае ДТП.

«На сегодняшний день мы приняли решение о «Европротоколе» и увеличили сумму ущерба с 50 до 100 тыс. рублей, а Москва, Питер – до 400 тыс. В больших городах существуют большие заторы и пробки, и чтобы люди могли на местах, оперативно разбираться, не дожидаясь сотрудников полиции, в рамках «Европротокола». Но это не работает, когда отсутствует полис ОСАГО. Кого из автомобилистов ни спросите – никто не захочет, чтоб в него въехала машина без этого полиса. Иначе что происходит? Ты должен искать деньги на экспертизу, на адвоката. Плюс месяцы судебных разбирательств. Не так просто получить деньги. Это растягивается на годы, в результате добросовестный человек остается без машины, а иногда и без здоровья», - посетовал собеседник НСН.

Напомним, в октябре стало известно, что к 2020 году ЦБ прекратит госрегулирование тарифов ОСАГО.