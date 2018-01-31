Депутат от КПРФ: 90 процентов россиян подрались бы со Сванидзе

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Николай Харитонов в эфире НСН поддержал потасовку Сванидзе и Шевченко в эфире «Комсомольской правды».

Публицист, историк Николай Сванидзе и журналист Максим Шевченко подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Программа была посвящена политике Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны. Разговор довольно часто переходил на повышенные тона и завершился потасовкой под увещевания ведущей о том, что передача транслируется в youtube.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН заявил, что 90% населения страны в этом споре поддержат позицию Шевченко.

«Сегодня не надо трогать фамилию Сталина. Об этих людях надо говорить либо хорошо, либо ничего. Больше цветов, чем на могиле Сталина, нет ни у кого. У меня в телефоне фотографии: по самый подбородок все в цветах. В первой декаде февраля Путин поедет отмечать 75-летие битвы под Сталинградом. Будь я на его месте, то вернул бы имя Сталина этому городу. Нам сегодня надо консолидировать население, страну. У нас сегодня есть духовно-нравственный стержень — это победа в Великой Отечественной войне. Да, были ошибки, но кто не работает, тот не ошибается. Нам хорошо сегодня рассуждать, а если бы Сванидзе в 1918-й год отправить? Когда Сванидзе начинает поливать Сталина грязью, то Шевченко абсолютно прав. 90% страны поддержат Шевченко и скажут — правильно, что набил ему морду, мало еще», — считает депутат от коммунистов.





Харитонов полагает, что дискредитация роли Сталина в Отечественной войне сегодня особенно недопустима.

«Мой дядя сидел на Колыме 10 лет, с 1941 по 1951 год, был реабилитирован. Ему было 18 лет, они в клубе болтали, как с немцами воевать: у них железный самолет, у нас — деревянный. Соседи — раз и написали. Только на Колыму приехал — через месяц и соседей сослали. Ну порядок был такой, дисциплина. И сегодня в стране должен быть порядок, не то чтобы единоначалие, единомыслие, а понимание внешней угрозы. А мы изнутри начинаем себя подрывать», — сказал парламентарий.

Ранее Николай Сванидзе извинился перед слушателями радиостанции за инцидент. Свои извинения за поведение Сванидзе и Шевченко принёс глава Совета по правам человека Михаил Федотов: оба участника конфликта — члены президентского Совета по правам человека. Федотов также пообещал помирить журналистов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в связи с инцидентом вспомнил решение Минкульта отменить прокат британского фильма «Смерть Сталина». «Вы критикуете наше Министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение для фильма «Смерть Сталина». Видите, насколько даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями», — сказал пресс-секретарь Путина.