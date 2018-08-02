Депутат: Оправданный судом призывник вообще не хотел служить

ФОТО: careerist.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности заявил НСН, что оправданный судом пацифист, использовал аргумент об отсутствии общежития по месту службы, чтобы избежать её.

Волгодонский районный суд Ростовской области впервые в истории страны оправдал призывника, обвиняемого в неявке по месту альтернативной гражданской службы (АГС). Как сообщает «Коммерсант», пацифист Константин Титов был обязан прибыть для прохождения АГС в город Энгельс. Однако, выяснив, что положенное призывнику по закону общежитие, предоставлено не будет, а также в силу отсутствия финансов для самостоятельного съёма жилья, он обратился в суд. Это дело Титов проиграл: суд признал его виновным в уклонении от службы, а военкомат подал документы призывника в СК РФ за неявку на место службы. Дальнейший уголовный процесс завершился в пользу юноши — суд оправдал призывника, найдя неправомерными действия военкомата.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в эфире НСН назвал это дело единичным случаем, так как, по его словам, военные всегда обеспечивают призывников всем необходимым. Также он высказал мнение, что Титов использовал аргумент об отсутствии общежития, чтобы избежать службы.

«Я очень насторожено отношусь к тем, кто предпочитает альтернативную гражданскую службу военной, и крайне негативно к тем, кто вообще уклоняется от её прохождения. Здесь, конечно, требуется дополнительное исследование, предметное, но если давать оценку в общем, то, на мой взгляд, этот случай носит единичный характер. Если предписано проходить альтернативную службу, то Минобороны или органы власти, которым предписано, выполняют все требования. Здесь, наверное, гражданин просто не захотел вообще служить где-либо и ищет повод, чтобы вообще не проходить службу. Но это лично моя оценка», — заявил Швыткин.

Если дело дошло до суда, значит, ситуация зашла в тупик, предположил собеседник НСН. По его словам, обычно достаточно подать обращение, чтобы все необходимые условия для прохождения АГС были соблюдены.

«Я прецедентов нарушения обязательств со стороны тех, кто обеспечивает прохождение альтернативной гражданской службы, не встречал. Не получал обращений, писем от граждан. Если есть основание (факт нарушения прав, несоблюдения условий — прим. НСН), нужно просто обратиться. Когда всё решается в судебном порядке, наверное, это уже ситуация крайнего характера. Либо это субъективное видение со стороны призывника, дабы оправдать свои действия», — подчеркнул Швыткин.

Добавим, что прокуратура уже подала апелляцию на решение Волгодонского суда оправдать пацифиста. Однако если суд отклонит жалобу обвинения, призывник сможет взыскать с военкомата компенсацию имущественного и морального ущерба. Решение суда уже стало прецедентом, так как, за последние 10 лет за уклонение от службы были осуждены 30 призывников, и не было ни одного оправдательного приговора, отмечает Ura.ru.

Альтернативная гражданская служба предусмотрена в России для тех, кому служить в армии не позволяют религиозные либо иные убеждения, а также для представителей коренного малочисленного населения, ведущего традиционный образ жизни, хозяйствование или промыслы. АГС представляет собой особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый гражданами вместо военной службы.