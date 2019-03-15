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Общество

Депутат Белоусов избежал ареста и возвращается в Госдуму

15 Марта 2019 в 17:20
Депутат Белоусов избежал ареста и возвращается в Госдуму
Адвокат парламентария заявил, что суд не нашел оснований для помещения его клиента под стражу .

Ленинский суд Екатеринбурга отклонил ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Его обвиняют в получении взятки в 3,5 млрд рублей.

Как заявил в беседе с НСН адвокат Белоусова Игорь Трунов, Следственный Комитет не предоставил убедительных аргументов, доказывающих необходимость ареста его клиента.

«Суд не нашел оснований для удовлетворения требований Следственного комитета о заключении под стражу. И то, что он по первому требованию явился в Екатеринбург, а его повезли в суд, подтверждает, что мой доверитель не скрывается. Единственный аргумент обвинения – то, что у него до сих пор на руках загранпаспорт, но у моего доверителя есть ограничение на выезд и на всех пограничных пунктах стоит флажок, с этим паспортом просто никуда не выйдешь, поэтому это – не аргумент. Аргументов просто не привели», - пояснил Трунов.

Также собеседник НСН добавил, что у СК есть 10 дней на обжалование решения суда.

«Основная интрига – будет обжаловаться это решение, или нет. У СК на это есть 10 дней. А депутат возвращается к исполнению своих обязанностей и выходит в Госдуму на работу», - подчеркнул Игорь Трунов.

Напомним, Белоусов лишился депутатской неприкосновенности в конце прошлого года. Вместе с парламентарием в качестве обвиняемого по делу о взятке проходит экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Он покинул страну и сейчас объявлен в международный розыск. Белоусову может грозить до 15 лет лишения свободы.

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