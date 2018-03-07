Цветы и бриллианты. Илья Чёрт об идеальном подарке на 8 марта

ФОТО: Страница Ильи Кнабенгофа в соцсети «ВКонтакте»

Лидер группы «Пилот» рассказал НСН, какие два презента к Международному женскому дню считает достойными.

Средняя стоимость подарка к 8 марта, заказанного через интернет-магазин, составляет 1850 рублей. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Кассы» в преддверии Международного женского дня. Наиболее затратными презентами в сети становятся смартфоны и другие гаджеты, а также бытовая техника, их ценник варьируется в районе 7-8 тысяч рублей. Ювелирные украшения и бижутерия обходятся в среднем в 6200 рублей, а косметика и парфюмерия — в 2900 рублей.

Пока мужчины озадачиваются, чем бы порадовать представительниц прекрасного пола, НСН побеседовала с лидером группы «Пилот» Ильёй Чёртом, чтобы узнать, какие подарки котируются в творческой среде.

«В зависимости от статуса мужчины, высоты его заработка женщинам нужно дарить цветы и бриллианты. По-моему, всё остальное — это мелочи», — заявил Чёрт.

А вот питерские коллеги артиста думают иначе. 7 марта группировка «Ленинград» представила новый клип к Международному женскому дню. Песня называется «Не Париж», она посвящена супергероине, которая не только успевает заниматься домашними делами, но и ежеминутно спасать мир.