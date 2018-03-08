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Общество

Чудный праздник! Зюганов поздравил женщин с 8 марта

8 Марта 2018 в 10:00
Чудный праздник! Зюганов поздравил женщин с 8 марта
Фото: kprf-saratov.ru
В эфире НСН лидер компартии поздравил женщин с Международным женским днем.

Одним из самых душевных праздников в России назвал Международный женский день лидер КПРФ, глава предвыборного штаба кандидата в президенты Павла Грудинина Геннадий Зюганов.

«Всех женщин поздравляю с этим чУдным праздником. Восьмое марта – один из самых душевных и красивейших праздников, которые у нас есть», - сказал лидер КПРФ в беседе с НСН.

В Совфеде рассказали, каким должен быть подарок на 8 марта

Отметим, что в честь праздника сотрудники полиции во всех регионах проводят серию поздравительных флешмобов, сообщает телеканал НТВ. Полицейские дарят женщинам цветы и придумывают необычные сюрпризы. 

Средний чек за подарки к 8 марта в этом году, по данным исследования Яндекс.Кассы, составляет 1 тыс. 850 рублей. В прошлом году сумма была менее 1 тыс. рублей. 

Исторически Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию. Праздник ежегодно отмечается ООН с 1975 года. После распада Советского Союза день 8 марта остался государственным праздником Российской Федерации.

Ранее в эфире НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что подарок на 8 марта должен быть от сердца.

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