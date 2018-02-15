Четкая и прозрачная схема — краеугольный камень пенсионной системы

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН рассказал об отличиях

старой и новой модели расчета пенсии.

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова в интервью «Российской газете» отметила, что в России стоит вернуться к страховой пенсии, которая учитывает стаж и зарплату. «Нужно еще раз вернуться к вопросу классического социального, в данном случае, пенсионного страхования. Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности», — сказала Голикова.

Глава Счетной палаты подчеркнула, что созданная система должна быть понятна людям, для которых она предназначена.

Бальная система, которая существует сейчас, во-первых, так и не заработала в полном объеме, во-вторых, она дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа. Из-за постоянного присутствия ограничения в балла человеку нет необходимости стремиться наращивать свой потенциал и зарабатывать пенсию, подчеркнула в своей речи Татьяна Голикова.

Сенатор Валерий Рязанский в беседе НСН рассказал о сходствах и различиях моделей пенсионного страхования.

«По большому счету и эта модель она отражает характеристики стажа и заработной платы, но через показатели вот этого пенсионного коэффициента. Однако Голикова права в том, что человек должен понимать, что если он трудится дольше и получает официальную заработную плату, «светлую», а не через конвертную систему, то он гарантированно обеспечивает себе достойную пенсию — это мотивация на добросовестный и многолетний труд она всегда должна быть понятна человеку», — пояснил Рязанский.

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике привел пример своего отца и соседей, у которых пенсия рассчитывалась по старой системе, сказав, что и тогда не все понимали чем могут обернуться «черные приработки». Рязанский обратил внимание, что россияне должны понимать принцип начисления пенсии.«Четкая, ясная и прозрачная схема от работы к пенсии должна быть! Это краеугольный камень пенсионной системы. Я сейчас не говорю о той модели, которая сейчас может быть максимально быстро реализована, но принцип абсолютно верен», - заключил сенатор.

Напомним, что в начале февраля бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, заявил о неизбежности повышение в России пенсионного возраста для обеспечения не менее 40% величины пенсии по сравнению с прежним доходом пенсионера, и до 70% учетом добровольных и накопительных программ.