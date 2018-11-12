Чайлдфри-активистка: Женщины должны знать о вреде беременности и родов

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В эфире НСН феминистка Татьяна Сухарева выступила против инициативы о блокировке чайлфри-сообществ в интернете.

О негативных последствиях беременности и родов для жизни и здоровья взрослого человека необходимо предупреждать также, как о вреде абортов. С таким предложением в ходе пресс-конференции НСН выступила чайлдфри, феминистка, политесса Татьяна Сухарева.



«Сейчас говорят о счастливом материнстве. Мы за то, чтобы женщина, девушка, которая еще не рожала, прекрасно понимала, на что она идет, принимая решение рожать. Клиника, которая рекламирует аборты, обязана написать, какие последствия несет аборт, почему же тогда не пишут, какие последствия несет беременность, роды, и грудное вскармливание? То есть, ценность жизни и здоровья взрослого человека выше, чем нерождённого ребенка или еще незачатого?», - отметила Татьяна Сухарева.

«Чайлдфри – это взрослые люди, которые считают, что их жизнь, их здоровье, их карьера, их внешность, представляют более высокую ценность, что жизнь еще не зачатого или еще нерождённого ребенка. Это нормально. Я сама как чайлдфри сталкивалась с агрессией и агрессия эта гораздо больше, чем в отношении детных людей», - добавила феминистка.

В эфире НСН координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков рассказал об инициативе о блокировке сообществ чайлдхейтеров.