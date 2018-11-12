Чайлдфри-сообщества предлагают приравнять к пропаганде суицида

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В эфире НСН координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков рассказал об инициативе о блокировке сообществ чайлд-хейтеров

Чайлдфри-сообщества предложили приравнять к пропаганде суицида. Об этом заявил координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН.



Отметим, Общероссийское общественное движение «За жизнь!» обратилось к президенту России 7 ноября Владимиру Путину с инициативой внести в реестр запрещённой информации материалы, прививающие ненависть к материнству и детству, а также блокировать и штрафовать подобные сообщества.

Как пояснил Сергей Чесноков, инициатива заключается в том, чтобы привести в соответствие между собой федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», где говорится о том, что запрещена к распространению информация, оправдывающая, в частности, применение насилия, призывы к суициду, с федеральным законом № 149, который контролирует работу в интернете. «Иначе получается, что государство одной рукой выступает в поддержку рождаемости, семейных ценностей. А с другой стороны, расцветают такие сообщества», - отметил эксперт.

По словам Сергея Чеснокова, речь идет не о закрытии пабликов частных лиц, а о том, чтобы «на публичные группы, в которых сотни тысяч подписчиков, распространялось законодательство и чтобы они чистили и думали, прежде чем публиковать какие-то материалы».

«Я думаю, что до блокировки дело не дойдет», - считает эксперт.