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Общество

Чаплин призвал проклясть Порошенко и константинопольского патриарха

18 Марта 2019 в 22:30
Чаплин призвал проклясть Порошенко и константинопольского патриарха
В эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин отметил, что массового перехода в "новую церковь" на Украине не произошло.

Предать анафеме президента Украины Петра Порошенко и Вселенского патриарха Варфоломея, усилиями которых была создана автокефальная Святейшая церковь Украины (СЦУ), призвал в эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин.

«Последние недели мы получали сообщения о массовых конфликтах. Но сейчас их стало меньше. Возможно, потенциал давления местных властей и даже экстремистских организаций исчерпывается. Оно не привело к массовому переходу верующих в так называемую СЦУ – созданную Порошенко и Фанаром (район Стамбула, где находится резиденция константинопольского патриарха - НСН) псевдоцерковную и раскольническую организацию. Мне думается, чем ближе к выборам, тем еще меньше будет этих переходов. А после выборов их может стать еще меньше. Но успокаиваться рано. Очевидно, они придумают еще новые гадости. Нужно добиваться того, чтобы зло было названо злом: Порошенко достоин анафемы, Фанар достоин анафемы», - подчеркнул священнослужитель.

Он подверг сомнению сообщение представителя Порошенко в Верховной раде Ирины Луценко о переходе в СЦУ почти 500 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Можно спорить о цифрах. Часто бывает, что церковная община, то есть люди, которые ходят в церковь, голосуют за то чтобы остаться в канонической Украинской православной церкви. А какой-то сельский сход, на котором часто присутствуют люди из других мест, принимает решение о переходе. Поэтому эту цифру в 500 я бы уменьшил, по крайней мере, в половину. Но даже если ее придерживаться, это только малая часть канонической УПЦ – их больше 12 тысяч». – отметил собеседник НСН.

Ранее Ирина Луценко, выступая в Верховной раде, заявила, что уже почти 500 приходов УПЦ МП переметнулись к СЦУ.

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