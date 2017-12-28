Cенатор предложил предоставить следователю право допросить свидетеля по видеоконференц-связи

Cенатор Андрей Кутепов предложил предоставить следователю право допросить свидетеля по уголовному делу посредством видеоконференц-связи. Проект федерального закона, предусматривающий соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, член Совета Федерации направил в Правительство России.



Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение НСН в четверг, 28 декабря, предложенная статья предусматривает допрос посредством видеоконференц-связи только одного участника уголовного процесса – свидетеля. Потерпевшему по уголовному делу предоставлено право знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, заключением эксперта, материалами уголовного дела, участвовать в иных следственных действиях

На сегодняшний день, в большинстве случаев невозможность допросить важного свидетеля, который может находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела. При этом сроки уголовного судопроизводства должны быть разумными.

Предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить свидетеля, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда свидетеля на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела, что также удобно и для самих свидетелей.

Предлагаемая статья 189.1 УПК РФ позволит допрашивать свидетелей посредством видеоконференц-связи на стадии предварительного следствия с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц.

Законопроектом предусмотрена обязанность следователя в месте нахождения свидетеля составить протокол, ознакомить с ним свидетеля и предъявить его для подписания. Таким образом, следователь в месте нахождения свидетеля будет являться лицом, составившим протокол, а следователь, в производстве которого находится уголовное дело, лицом, допросившим свидетеля, который также подписывает протокол, получив его.