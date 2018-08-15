«Царь литературы, сказочник и фантазёр». Друзья и коллеги об Эдуарде Успенском

Российский детский писатель Эдуард Успенский умер на 81 году жизни в Москве. Известно, что он на протяжении долгого времени страдал от онкологического заболевания.
Как сообщает РИА Новости, Успенскому стало плохо ещё 9 августа. Он потерял сознание, и супруге писателя пришлось вызвать скорую помощь. Как пишет Ura.ru, Успенский отказался от госпитализации и умер в своём доме в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы. Его кончину подтвердили жена и дочь писателя.
«Эдуард Николаевич Успенский — это наш великий сказочник, самый популярный и узнаваемый детский писатель, любимый детьми и взрослыми, великий фантазер. Он был бескомпромиссный, идеалист, требовал правды от всех. Борец за справедливость, он не мог несправедливость переносить и всегда боролся по любому поводу», - сказал Гладков.
В свою очередь, директор «Центра поддержки отечественной словесности», генеральный директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе подчеркнул, что Успенский при жизни стал неотъемлемой частью культурного кода россиян.
«Тексты Эдуарда Николаевича и его герои вошли в наш культурный код. Только выдающихся деятелей искусства называют "живой классик". Жалко, что теперь от эпитета останется просто "классик". Не каждому удается "царить" в литературе, тем более в детской, так долго и продолжать активно работать, вставать на защиту авторских прав», - поделился с ТАСС Урушадзе.
Эдуард Успенский родился в 1937 году в Московской области. Писатель подарил миру таких персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки. Кроме того Успенский был соавтором передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».