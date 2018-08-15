«Царь литературы, сказочник и фантазёр». Друзья и коллеги об Эдуарде Успенском

Писатель скончался накануне в возрасте 80 лет в Москве.

Российский детский писатель Эдуард Успенский умер на 81 году жизни в Москве. Известно, что он на протяжении долгого времени страдал от онкологического заболевания.



Как сообщает РИА Новости, Успенскому стало плохо ещё 9 августа. Он потерял сознание, и супруге писателя пришлось вызвать скорую помощь. Как пишет Ura.ru , Успенский отказался от госпитализации и умер в своём доме в деревне Пучково в Троицком административном округе Москвы. Его кончину подтвердили жена и дочь писателя.

Друг Успенского, композитор Григорий Гладков в интервью РИА Новости выразил свои соболезнования и отметил, что автор «Простоквашино» был самым узнаваемым детским писателем в России.

«Эдуард Николаевич Успенский — это наш великий сказочник, самый популярный и узнаваемый детский писатель, любимый детьми и взрослыми, великий фантазер. Он был бескомпромиссный, идеалист, требовал правды от всех. Борец за справедливость, он не мог несправедливость переносить и всегда боролся по любому поводу», - сказал Гладков.

В свою очередь, директор «Центра поддержки отечественной словесности», генеральный директор премии «Большая книга» Георгий Урушадзе подчеркнул, что Успенский при жизни стал неотъемлемой частью культурного кода россиян.

«Тексты Эдуарда Николаевича и его герои вошли в наш культурный код. Только выдающихся деятелей искусства называют "живой классик". Жалко, что теперь от эпитета останется просто "классик". Не каждому удается "царить" в литературе, тем более в детской, так долго и продолжать активно работать, вставать на защиту авторских прав», - поделился с ТАСС Урушадзе.

Эдуард Успенский родился в 1937 году в Московской области. Писатель подарил миру таких персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки. Кроме того Успенский был соавтором передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».