C идей декриминализировать шпионские бытовые приборы выступила депутат Поклонская

По данным новостного агрегатора СМИ2, главное сообщение часа о том, что с идей декриминализировать шпионские бытовые приборы выступила депутат Наталья Поклонская. По ее мнению, бытовое использование спецсредств для негласного получения информации зачастую оборачивается привлечением к уголовной ответственности.

По мнению зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции, это неверно. Уже подготовлены поправки в законопроект, который в ближайшее время поступит на рассмотрение. Госдумы. Как считает Поклонская, уголовная ответственность должна наступать только за умышленное приобретение этих средств со специальной целью, пишет РИА Новости.