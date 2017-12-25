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Общество

C идей декриминализировать шпионские бытовые приборы выступила депутат Поклонская

25 Декабря 2017 в 08:02

По данным новостного агрегатора СМИ2, главное сообщение часа о том, что с идей декриминализировать шпионские бытовые приборы выступила депутат Наталья Поклонская. По ее мнению, бытовое использование спецсредств для негласного получения информации зачастую оборачивается привлечением к уголовной ответственности. 

По мнению зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции, это неверно. Уже подготовлены поправки в законопроект, который в ближайшее время поступит на рассмотрение. Госдумы. Как считает Поклонская, уголовная ответственность должна наступать только за умышленное приобретение этих средств со специальной целью, пишет РИА Новости.

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