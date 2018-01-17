Бывший глава службы безопасности Березовского заключён под стражу

Бывший глава службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергей Соколов заключён под стражу. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки. Сейчас Соколов занимает должность эксперта коммерческой компании "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность"". По этому делу задержаны также директор компании и бывший глава службы безопасности "Тольяттиазота". Бориса Березовского нашли мертвым 23 марта 2013 года в ванной его дома в Англии. Против бывшего олигарха в России было возбуждено более десяти уголовных дел.



