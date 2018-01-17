Четверг
18 января
USD 56.59
EUR 69.17
Общество

Бывший глава службы безопасности Березовского заключён под стражу

17 Января 2018 в 19:19
Бывший глава службы безопасности Березовского заключён под стражу

Бывший глава службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергей Соколов заключён под стражу. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы по делу о незаконном обороте оружия и взрывчатки. Сейчас Соколов занимает должность эксперта коммерческой компании "Федеральный информационный центр "Аналитика и безопасность"". По этому делу задержаны также директор компании и бывший глава службы безопасности "Тольяттиазота". Бориса Березовского нашли мертвым 23 марта 2013 года в ванной его дома в Англии. Против бывшего олигарха в России было возбуждено более десяти уголовных дел. 


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.