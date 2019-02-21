Букмекеры обрадовались появлению реестра азартных игроков

Константин Максимов рассказал НСН, почему необходимо законодательно закрепить институт самоограничения.

В России хотят создать единый перечень россиян с игровой зависимостью, который будут составлять букмекерские конторы и тотализаторы. Соответствующий законопроект подготовил Минфин, сообщают «Известия». Человек, который осознает у себя тягу к азарту, сможет добровольно написать заявление о включении в реестр, а подать заявление об исключении из списка можно будет только год спустя. Также в реестр войдут недееспособные граждане, которых туда внесли опекуны.

Как пояснил НСН букмекер Константин Макаров, на игровом рынке уже началось внедрение международного опыты «ответственной игры» (responsible gaming) или самоограничения, однако то, что этот институт не закреплен законодательно, создает некоторые проблемы.

«Еще несколько лет назад наша компания начала внедрять международный опыт responsible gaming на самостоятельной основе, но дело в том, что поскольку нет законодательного урегулирования этого опыта, мы сталкиваемся со следующей ситуацией. Если человек сам себя ограничил, а потом поменял свою позицию, мы не имеем права ему отказать в дальнейшем заключении пари, потому что этот институт самоограничения законодательно не закреплен. Если он будет закреплен, то в просьбе досрочной отмены этого ограничения будет отказано, и соответственно, человек будет продолжать находиться в ограничительном списке», — пояснил Макаров.

Собеседникдобавил, что возможность людей, добровольно включивших себя в перечень, ограничивать свои ставки поможет бизнесу, а в целом, опыт закрепленного в законодательстве самоограничения можно сравнить с ограничением продажи алкоголя и рекламы сигарет.«Это нормальный цивилизованный подход, сравнимый с тем, что у нас алкоголь далеко уже не 24 часа в сутки продается и введены ограничения рекламы сигарет. Конечно, к этому институту нужно привыкать. Такие факты уже существуют, когда люди перестают заключать пари, потому что им становится неинтересно или они посчитали, что не везет. Ставят все на какие-то исходы и не угадывают, не получается, проигрывают все. Так что постепенно этот институт будет набирать силы. Это хорошо. Это повышает уровень доверия к бизнесу», — отметил букмекер.Добавим, что как считают владельцы букмекерских контор, в России всего лишь 2 процента от числа любителей делать ставки страдают игровой зависимостью. Однако эксперты утверждают, что этот показатель гораздо выше.