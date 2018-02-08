Букмекер: Ставки на политические события – это одна миллионная процента от общего числа

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Главный аналитик БК «Лига ставок» Егор Митрушкин заявил НСН, что «долгосрочные» ставки на политические события практически не пользуются спросом.

Минфин России представил законопроект, ограничивающий круг мероприятий, на которые могут приниматься ставки. Как сообщает «Интерфакс», в документе отмечается, что букмекеры могут принимать ставки на исход голосований и выборов, кроме тех, что проводятся в России.

При этом замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что предложение запретить ставки на выборы никак не связано с текущей предвыборной кампанией. По его словам, в ведомстве предполагают, что законопроект не примут до 18 марта – в этот день в России пройдут выборы главы государства.

Главный аналитик БК «Лига ставок» Егор Митрушкин рассказал НСН о том, что ставки, о которых идёт речь в законопроекте Минфина, вообще не популярны в России.

«Больше тысячи ставок явно не будет. Коэффициенты не очень большие. Вообще людям интересен только текущий момент. Особенно те события, которые происходят в "лайве". А такие долгосрочные ставки мало пользуются спросом. Это вообще затухающий рынок и всё это вообще не популярно. И даже если делают ставки, то больше 100 рублей не ставят», - отметил собеседник НСН.

По словам Егора Митрушкина, единственное «шоу», на которое были любопытные ставки, это выборы в США, когда за президентское кресло боролись Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Тему обсуждали на всех каналах, всем было интересно, поэтому наблюдался небольшой всплеск.

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что выборы в России букмекер особо никогда «не давали».

«Но даже по предыдущим законам, мы должны были "закрывать" линию за месяц до голосования. Понятно, что никому не интересно так долго ждать. Все ставят на то, что идёт сейчас: футбол, баскетбол, волейбол и так далее. Особенно, если трансляция идёт по телевидению. Ставки на политику – это 0,000001 от всего числа ставок», - заключил собеседник НСН.

Добавим, в документе, представленном Минфином России, уточняется, что в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок заключаются пари на исход событий, связанных со спортом, лошадиными скачками, зрелищно-развлекательными мероприятиями, а также с итогами выборов и референдумов за пределами Российской Федерации.