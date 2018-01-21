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Общество

Британские ученые заявили о вреде микроволновок

21 Января 2018 в 11:58
Британские ученые заявили о вреде микроволновок

Ученые заявили об отрицательном влиянии микроволновок на окружающую среду. Исследователи из Университета Манчестера выявили опасность для мировой экологии, исходящую от СВЧ печей. В результате опытов было установлено, что данные приборы при потреблении большого количества электроэнергии выбрасывают в атмосферу объем углерода, равный выхлопам 7 миллионов автомобилей. По словам ученых, технология нагрева посредством ускорения движения частиц должна в течение ближайшего времени потерять актуальность из-за нерентабельности использования и нанесения вреда природе и здоровью человека.

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