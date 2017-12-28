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Общество

Более половины россиян поддержали введение электронных трудовых книжек

28 Декабря 2017 в 09:05

Более половины россиян, работающих по найму, поддержали введение электронных трудовых книжек параллельно со стандартными бумажными.  При этом, по данным опроса ВЦИОМ, 18% респондентов считают, что необходимо остановить только один вариант – цифровой. По их мнению, это упростит доступ к информации, позволит более оперативно в случае необходимости восстанавливать данные. 

19% участников опроса выступают за традиционный вариант ведения учета рабочего времени, потому что беспокоятся, что информация с электронного носителя может попасть в руки мошенников, сообщает РЕН-ТВ.

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