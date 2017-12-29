Более 100 тонн подарков раздали в детских домах

Свыше ста тонн новогодних подарков раздали по всей России в рамках программы «Путешествие Деда Мороза». Участники акции посетили более ста детских домов, столько же многодетных или малообеспеченных семей. Об этом рассказали на пресс-конференции Всероссийского Деда мороза.

Нуждающиеся получили лекарства, инвалидные коляски, слуховые аппараты и развивающие игры. Также в рамках проекта раздали специальные подарки юным спортсменам и детям, которые занимаются творчеством. Большое новогоднее путешествие Деда Мороза по России началось 2 ноября во Владивостоке.