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Общество

Более 100 тонн подарков раздали в детских домах

29 Декабря 2017 в 16:02
Более 100 тонн подарков раздали в детских домах

Свыше ста тонн новогодних подарков раздали по всей России в рамках программы «Путешествие Деда Мороза». Участники акции посетили более ста детских домов, столько же многодетных или малообеспеченных семей. Об этом рассказали на пресс-конференции Всероссийского Деда мороза.

Нуждающиеся получили лекарства, инвалидные коляски, слуховые аппараты и развивающие игры. Также в рамках проекта раздали специальные подарки юным спортсменам и детям, которые занимаются творчеством. Большое новогоднее путешествие Деда Мороза по России началось 2 ноября во Владивостоке. 

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