Пятница
07 декабря
USD 66.74
EUR 75.61
Общество

Блогер «Давидыч» рассказал, чем займется на свободе

7 Декабря 2018 в 17:30
Блогер «Давидыч» рассказал, чем займется на свободе
Освобожденный из-под стражи видеоблогер поделился с НСН дальнейшими планами.

Московский городской суд отпустил на свободу видеоблогера и основателя автомобильного движения «Смотра.ру» Эрика Китуашвили, который был осужден по делу о мошенничестве и отмывании денег. «Давидыча» освободили из-за истечения срока давности по эпизодам обвинения. С его имущества и счетов сняли арест.

В беседе с НСН блогер «Давидыч» заявил, что ему нужно время, чтобы собраться с мыслями.

«Я могу вкратце сказать, что моя дальнейшая деятельность будет связана, как и вся жизнь, с автомобилями. Мне пока нужно какое-то время, чтобы понять, где я нахожусь, что происходит, и привести себя в порядок», - отметил он.

Напомним, что 19 октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил автоблогера к 4 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Сам «Давидыч» себя виновным не считает, а все обвинения в свой адрес называет сфабрикованными.

 


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.