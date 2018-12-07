Блогер «Давидыч» рассказал, чем займется на свободе

Освобожденный из-под стражи видеоблогер поделился с НСН дальнейшими планами.

Московский городской суд отпустил на свободу видеоблогера и основателя автомобильного движения «Смотра.ру» Эрика Китуашвили, который был осужден по делу о мошенничестве и отмывании денег. «Давидыча» освободили из-за истечения срока давности по эпизодам обвинения. С его имущества и счетов сняли арест.

В беседе с НСН блогер «Давидыч» заявил, что ему нужно время, чтобы собраться с мыслями.

«Я могу вкратце сказать, что моя дальнейшая деятельность будет связана, как и вся жизнь, с автомобилями. Мне пока нужно какое-то время, чтобы понять, где я нахожусь, что происходит, и привести себя в порядок», - отметил он.

Напомним, что 19 октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил автоблогера к 4 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Сам «Давидыч» себя виновным не считает, а все обвинения в свой адрес называет сфабрикованными.