Бизнесмены «Садовода» не стали жаловаться на обыски

Уполномоченный по правам малого и среднего бизнеса в эфире НСН рассказал о реакции предпринимателей ТЦ «Садовод» на обыски.

Полиция, ФСБ и Росгвардия провели обыски на рынке «Садовод», ТЦ «Москва» и других торговых объектах столицы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Операция началась в понедельник в три часа, на территории рынков могли искать криптовалютные фермы, уточняет агентство.

Генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН отметил, что бизнесмены рынка не обращались с жалобами на внеплановую проверку.

«По «Садоводу» ни одного обращения ко мне не поступало о нарушении прав тех или иных предпринимателей, которые там торгуют. Такого обращения у меня не было», - подчеркнул Ермаков.

Омбудсмен отметил, что внеплановые проверки в целом влияют негативно на бизнес, однако сотрудники правоохранительных органов обязаны проверять каждую оформленную жалобу и реагировать соответствующе.

«Мое отношение, как омбудсмена по защите прав малых и средних предпринимателей, отрицательное, что пришли с очередными проверками. Если есть оперативная информация и обращения в органы по нарушениям в виде оформленной жалобы, то тут по закону правоохранительные органы должны реагировать на жалобы и исполнять закон, как мы можем их за это осудить», - отметил Ермаков.

По итогам проверки торговых объектов столицы были задержаны несколько мигрантов, их проверяют на соблюдение порядка пребывания в РФ и на причастность к ряду преступлений, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По неофициальным данным, обыски могут быть ответом силовиков на серию разборок между участниками этнических ОПГ.

Так, в ночь на 9 марта на Белореченской улице в Москве произошла массовая драка со стрельбой. Четыре участника конфликта попали в больницу, причем один получил огнестрельное ранение. Как сообщил источник ТАСС, причина драки кроется в бизнесе.