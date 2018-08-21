Битва за ЖКУ: На сколько вырастут тарифы в 2019 году



Минэнерго предложило свой вариант роста тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году.



Кабинетная битва за масштабы роста тарифов на услуги ЖКХ: в спор с Минэкономразвития включилось министерство энергетики. Оба ведомства предлагают индексацию в два этапа – с 1 января и с 1 июля, тогда как по ныне действующим правилам увеличение тарифов возможно один раз в год. Причиной январской индексации и там и там называют двухпроцентный рост НДС с начала года в соответствии с законом, принятым Госдумой и подписанным президентом. Разница в том, что Минэкономразвития пытается оставить общий рост хотя бы где-то рядом с положенными четырьмя процентами, тогда как Минэнерго предлагает увеличение более чем на 5%. Как заявил «РИА Новости» замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, в связи с повышением НДС с 18 до 20% Минэкономразвития предлагает сделать исключение и повысить тарифы 1 января будущего года на 1,7%, и в Минэнерго с этим согласны. А вот величину июльской индексации там предлагают скорректировать: Центробанк ожидает инфляцию на уровне 4%, и Минэнерго выступает за то, чтобы в июле индексировать тарифы ЖКХ «по инфляции, 4% в соответствии с ранее принятыми решениями». Таким образом, Минэнерго предлагает повысить тарифы на 1,7% в январе, а затем на 4% в июле. Поскольку июльская индексация будет проводиться от уже выросших тарифов, то по году предложение Минэнерго предполагает рост почти на 6%.



Когда Минэкономразвития предлагало свой вариант индексации тарифов ЖКХ, там указывали, что с 1 июля 2017 года тарифы индексировались на 4%, при том что фактическая инфляция за 2017 год была на уровне 2,5%. Благодаря этой разнице коммунальные компании, по предварительной оценке, «получили около 60 млрд рублей дополнительных доходов», - напоминает РБК со ссылкой на данные министерства. Дополнительных! Этого, что, мало? Или все уже на бонусы разошлось?

Не далее как две недели назад глава Минстроя Владимир Якушев заверял, что рост НДС не отразится на тарифах ЖКХ для граждан, а вся нагрузка ляжет на государство. «Гражданам беспокоиться не нужно. Дополнительная нагрузка ляжет на бюджет, но не граждан», - заявлял министр строительства и ЖКХ в интервью тому же агентству.

Кому верить-то?

Всеволод Нерознак