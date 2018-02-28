Безусловная классика. Писатель - о творчестве Сергея Михалкова

В эфире НСН Андрей Максимов по случаю 105-летия со дня рождения поэта рассказал о дружбе с Сергеем Михалковым.

К 105-летию со дня рождения поэта, писателя, автора гимна СССР и РФ Сергея Михалкова 28 февраля пройдет творческая встреча, в которой примут участие его сыновья – режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский – а также известные актеры, писатели и журналисты.



В эфире НСН один из участников встречи писатель, режиссер, популярный телеведущий Андрей Максимов рассказал о дружбе с Сергеем Михалковым и его выдающихся качествах и талантах.

«Меня интересует не гимн, который он написал. В историю моей жизни он вошел как замечательный отец. Он воспитал двух людей, которые на протяжении уже нескольких десятилетий являются крупнейшими кинорежиссерами, и их творчество волнует огромное количество людей. Мне кажется, что это – одна из главных его заслуг. Он – пример замечательного отца. А кроме этого, он еще великий детский поэт. Мне кажется, что после “Дяди Степы” не было ни одной поэмы для детей такого класса. Были замечательные поэты, циклы стихов. Но поэмы такой не было. Многие его строки – безусловно, классика», - отметил Андрей Максимов.

Сергей Михалков родился 13 марта 1913 года. В разные годы он публиковался в журналах, писал стихи, басни, сценарии к мультфильмам. Наибольшую известность Михалкову принесли написанные произведения для детей, одним из самых популярных стала поэма «Дядя Степа». Был автором двух редакций Государственного гимна СССР, версий 1943 и 1977 года, и гимна Российской Федерации, написанного в 2001 году, сообщает РИА Новости.