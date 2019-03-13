«Без водителя никак». Автоэксперт о внедрении беспилотного транспорта

Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН рассказал, что за возможные ДТП должен отвечать человек.

В Минпромторге рассказали, когда на улицах появятся первые машины-беспилотники. Заместитель главы ведомства Александр Морозов сообщил, что это произойдет на улицах Москвы и Татарстана в конце апреля — мае. По его словам, так будет безопаснее с учетом состояния зимних дорог и необходимости получения опыта. Ожидается, что в этом году на дороги выйдут всего около 150 автомобилей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что беспилотные автомобили уже можно видеть в некоторых экспериментальных районах.

«По Сколоково беспилотные автомобили уже давно ездят. Жители Иннополиса, тоже, наверное, очень удивятся, сидя в беспилотном авто, которое везет их на работу, например, что это произойдет только в апреле. На самом деле, это происходит прямо сейчас. Конечно, я бы не был большим оптимистом в этой истории, так как не решена самая главная проблема, кто будет нести ответственность в случае возникновения ДТП. Алгоритм наказать нельзя. Его можно разбить, стереть флэшку, но пострадавшим людям от этого никакой пользы. Ошибки происходят во многих подобных экспериментах, поэтому водитель в любом случае будет. Конечно, он будет более свободен, ему надо будет только смотреть за дорогой», - добавил он.

Собеседник НСН отметил, что опасаться за безопасное вождение беспилотников не нужно, ДТП скорее может произойти из-за пешехода или другого водителя.

«В Сколково нет такого нагромождения автомобилей, как у нас во дворах, это да. Но я бы не делал сильных отличий. Мы живем, условно говоря, в мире, где автомобили уже могут ездить в беспилотном режиме. Ряд компаний добились того, что они ездят в плохую погоду, при снеге, с ограниченной видимостью. Технические проблемы решены. Беспилотник проедет во дворе лучше, чем 90% людей. У него идеальное чувство габаритов. Проблема будет в том, что будет, если он собьет человека. У нас люди часто и ходят, и водят автомобили не по правилам. Понятно, что они будут застрахованы. Но кто ответит за инцидент? Так что полной беспилотности ожидать не стоит, несмотря на то, что технологии частично позволяют и это сделать. "Тесла", например, обладает хорошим автопилотом, но все равно человек в кабине присутствует», - заключил он.

В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей. Он пройдет на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане, всего в нем должны принять участие сто высокоавтоматизированных авто, которые получат специальный знак — литеру "А" ("Автономное вождение"). Предполагается, что эксперимент продлится три года.