Беляков: Отмена штрафа за фото с нацистскими знамёнами — заслуга общественности

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Сенатор рассказал НСН, почему не всякая демонстрация фашистской символики является пропагандой нацизма.

Архангельский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции в отношении Михаила Листова, оштрафованного на тысячу рублей за публикацию в соцсетях фотографии советских солдат на Параде Победы 1945 года, держащих опущенные немецкие знамена. Об этом сообщает местный портал «29.ru». Суд не нашёл в действиях Листова пропаганды нацизма, признав, что данное фото является примером исторической памяти.

Член Совета Федерации, сенатор Антон Беляков, ранее отреагировавший на ситуацию, рассказал в эфире НСН, что привело к изменению решения суда. Он подчеркнул, что поправки к закону «О противодействии экстремистской деятельности», внесённые им в Госдуму, стали не ключевым рычагом влияния в этом вопросе.

«Решение суда связано не с моим законопроектом, а с резонансом и возмущением общества. У меня два деда погибли, не дождавшись того дня, когда швыряли эти фашистские штандарты на мостовую Красной площади. И почему мы должны стесняться этих поверженных знамён? Когда я стал изучать этот вопрос, я узнал, что фактически из-за запрета демонстрации свастики, у нас вне закона оказались все музеи Великой Отечественной войны, в том числе и музей на Поклонной горе. Потому что там присутствуют и ордена, и фотографии, и штандарты поверженных фашистов. Но это не пропаганда нацизма, это пропаганда победы над ним. Это нужно, чтобы не забывали об ужасной бойне, которую устроили фашисты, и о том, чем они закончили», — заявил Беляков.

Он напомнил, что общественность отреагировала сразу, как только стало известно об этом деле. Именно широкое освещение проблемы и привело к такому разрешению спорного вопроса.

«Когда я узнал об этом деле, я сказал, что с этим согласиться не могу. И я осознанно опубликовал эту же фотографию, и после этого её репост сделали тысяч 15 человек моих подписчиков. В целом, я думаю, что несколько сотен тысяч человек прикоснулись к этому вопросу, может, даже за полмиллиона. И, конечно, это вызвало резонанс в прессе, и я обсуждал это с коллегами в Совете Федерации, и мы подготовили поправки. У меня есть абсолютное понимание, что этот резонанс не остался незамеченным для федерального руководства, я имею в виду судебную систему и министерство юстиции. За это мы должны быть признательны общественности, пользователям соцсетей, журналистам, которые не остались в стороне», — сказал сенатор.

Добавим, что, по мнению суда, отменившего решение о штрафе, демонстрация нацистской символики не является пропагандой нацизма в случаях, когда она использована в научных исследованиях, в рамках художественного творчества, а также при подготовке материалов, осуждающих нацизм или излагающих историческую хронику.