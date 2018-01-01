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Общество

Баженов пожелал россиянам счастья в новом году

1 Января 2018 в 09:00
Баженов пожелал россиянам счастья в новом году
Телеведущий в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.

Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов в эфире НСН посоветовал россиянам не думать о плохом в 2018 году.

«Дорогие мои друзья! Я очень рад чести поздравить вас с новым 2018 годом. Хочу сказать, что мне было очень приятно рассказывать вам о новостях в течение этого года. Надеюсь, что мы с вами встретимся на волнах радиостанции в наступившем 2018 году. Будьте счастливы, радуйтесь, поменьше думайте о плохом и увидите, что все у вас получится!», - сказал Баженов.

Ранее руководитель Государственного культурного центра-музея Владимира Высоцкого, актёр и режиссёр Никита Высоцкий пожелал россиянам в новом году держаться веры.

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