Баженов пожелал россиянам счастья в новом году

Телеведущий в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом.

Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов в эфире НСН посоветовал россиянам не думать о плохом в 2018 году.



«Дорогие мои друзья! Я очень рад чести поздравить вас с новым 2018 годом. Хочу сказать, что мне было очень приятно рассказывать вам о новостях в течение этого года. Надеюсь, что мы с вами встретимся на волнах радиостанции в наступившем 2018 году. Будьте счастливы, радуйтесь, поменьше думайте о плохом и увидите, что все у вас получится!», - сказал Баженов.

Ранее руководитель Государственного культурного центра-музея Владимира Высоцкого, актёр и режиссёр Никита Высоцкий пожелал россиянам в новом году держаться веры.