Баженов: Бобер – опасный зверь

Зоолог

Тимофей Баженов рассказал, как вести себя москвичам, которые могут встретить в

городе бобра.

Пара бобров поселилась на юго-востоке столицы. Звери обнаружены в районе Бесединского моста в нижнем течении Москвы-реки. Ученые зафиксировали данный факт впервые за историю наблюдений бобров, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Животные расположились среди кустарников и деревьев. Пара особей соорудила хатку около полутора метров в диаметре из речных камней, песка и веток. Ученые смогли определить, что возраст самца и самки составляет около двух лет.

Телеведущий Тимофей Баженов в беседе с НСН напомнил о развитии популяции бобров в России.

«Бобер – самый большой грызун РФ. Когда-то на него была открыта охота, в результате популяция резко сократилась. Пришлось завозить канадских особей, которые стали хорошо плодиться и вытеснять европейский вид бобров», - сообщил Баженов.

Он считает, что соседство с бобрами не страшно ни для людей, ни для зверей. Животные воспринимают антропогенный ландшафт как пригодный для жизни и будут в нем существовать. Однако, зоолог предупредил о возможном изменении вида на Москву-реку в черте обитания бобров.

«Близкое соседство с бобрами может изменить привычную для человека среду. Что имею ввиду? Бобры любят заболачивать пространство, подгрызать деревья, делать плотины. Простые люди могут отнестись к их деятельности как к порче вида города. Думаю, надо отнестись к зверькам с уважением и их не выселять», - призвал эксперт.

Тимофей Баженов все же предупредил о мерах предосторожности по отношению к грызунам.

«Если бобер при появлении человека не скрылся, а это случается ранней весной, лучше близко к нему не подходить. Бобер – опасный зверь. Два года назад произошло нападение самца бобра на мужчину, который решил приблизиться к зверю. Тот прокусил человеку бедренную артерию и мужчина погиб.

Бобер способен за себя постоять, поэтому на сближение с ним лучше не идти. Скорее всего, бобер сам примет решение ретироваться и не покажется на глаза человеку», - отметил телеведущий.

По мнению Баженова, то, что бобры решили поселиться в черте города, свидетельствует об улучшении экологической обстановки в Москве.

Ранее ведущий инженер, заместитель руководителя программы «Белуха - белый кит» Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов в беседе с НСН заявил о том, что Российских косаток продают в океанариумы Китая.