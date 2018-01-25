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Общество

Автовладельцы призвали наказывать страховщиков за фиктивные техосмотры

25 Января 2018 в 18:44
Автовладельцы призвали наказывать страховщиков за фиктивные техосмотры

Министерство экономического развития России предложило ужесточить наказание за фиктивный техосмотр. Так, предполагается, что водителям, фактически не приезжавшим в пункт проверки, не будут выдавать документ с результатами техосмотра.

Кроме того, согласно предложению ведомства, процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка — загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра.

В эфире НСН руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев раскритиковал инициативу министерства.

«Я считаю, что инициатива министерства экономического развития популистская. Государственная Дума  вряд ли  согласится с наказанием в виде уголовного срока. Что касается, усиления ответственности, здесь в первую очередь надо усилить ответственность не тем, кто покупает фиктивные техосмотр. Усиление ответственности должно быть для самих страховщиков», - заявил эксперт.

По словам Канаева, именно благодаря таким компаниям у автовладельцев появилась возможность, не проходить технический осмотр, а покупать.

«Думаю, люди из Минэкономразвития не до конца разобрались в ситуации и предлагают идеи, не отвечающие тем реалиям, которые нужны для повышения безопасности дорожного движения», - добавил руководитель Федерации автовладельцев.

Отметим, по данным ГИБДД, в 2017-м из-за технической неисправности произошло более 5,8 тысячи аварий, что на 18,5%  больше, чем годом ранее.

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