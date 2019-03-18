Автомобилисты усомнились в способности государства перевести транспорт на газ

Виктор Похмелкин отметил в эфире НСН, что переводу автотранспорта на газомоторное топливо будут многие препятствовать.

Перевод автотранспорта на газомоторное топливо даже при поддержке государства натолкнется на серьезное противодействие как самих автовладельцев, так и нефтяного лобби. Об этом в эфире НСН рассказал глава общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«В этом заинтересованы производители газа, это понятно. Эта мера имеет под собой основания. Но здесь будет реальная борьба. Одни будут наступать на интересы других. Нефтяное лобби будет очень быстро сопротивляться. Но главная проблема в другом: пока нет надлежащей инфраструктуры для газовых автомобилей. Такого количества заправок, как бензиновых и дизельных. Поэтому я совсем не уверен, что получится массово пересадить наших автовладельцев на машины с газовыми двигателями», - сказал собеседник.

Еще одним препятствием эксперт считает отсутствие стратегического планирования в стране. «Я не уверен, что об этом вообще не забудут на следующий год. У нас сегодня объявят, а завтра – раз, отказались. У нас все – кампанейщина, никакой целенаправленной политики нет. Какие там десять лет! На год-то планирования нет нормального», - заключил Похмелкин.

Ранее «Известия» сообщили, что государство намерено субсидировать перевод частных автомобилей россиян на газомоторное топливо (метан). Об этом говорится в проекте федеральной подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива». Автовладельцы смогут получить 27 тыс. рублей при переводе на газ легкового автомобиля и 147 тыс. рублей - магистрального тягача.